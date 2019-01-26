В Уфе кипятком затопило жилой дом

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-26T11:08:35+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье в доме по адресу проспект Октября, 144/2 произошла чрезвычайная ситуация. Как рассказывают жильцы, на них вдруг с потолка полился самый настоящий кипяток.

Обстановка оставалось критической, поэтому после звонка в экстренные службы, все люди покинули свои дома и вынуждены были дожидаться помощи на улице. Всего пострадало 7-8 квартир.

Как выяснилось позже, прорвало общий стояк отопления, который расположен на чердаке дома. Течь в настоящий момент ликвидировали. Жильцы оценивают причиненный ущерб.