В Уфе кипятком затопило жилой дом
Жителям квартир пришлось спасаться бегством посреди ночи
Фото: архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В ночь с субботы на воскресенье в доме по адресу проспект Октября, 144/2 произошла чрезвычайная ситуация. Как рассказывают жильцы, на них вдруг с потолка полился самый настоящий кипяток.
Обстановка оставалось критической, поэтому после звонка в экстренные службы, все люди покинули свои дома и вынуждены были дожидаться помощи на улице. Всего пострадало 7-8 квартир.
Как выяснилось позже, прорвало общий стояк отопления, который расположен на чердаке дома. Течь в настоящий момент ликвидировали. Жильцы оценивают причиненный ущерб.