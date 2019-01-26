В Уфе столкнулись два автобуса: пострадали пассажиры

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-26T09:12:03+03:00

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25 января около 13:30 в Ленинском районе Уфы автобус «ГАЗель», двигавшийся по 220 маршруту, столкнулся с автобусом «Фиат Дукато», который также выполнял свой рейс, но по 115 маршруту.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, за рулем первого автомобиля находился 30-летний мужчина, за рулем второго – 26-летний водитель. Оба они жителя Уфимского района.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все причины происшедшего и разбираются в подробностях.

Известно, что в результате ДТП пострадали три пассажира. Женщины 52, 57 и 70 лет из автобуса «Фиат Дукато» обратились за помощью к медикам, и после осмотра были отпущены домой. Госпитализации не понадобилось.