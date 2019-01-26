2019-01-26T08:09:50+03:00
Общество

В Башкирии в мороз на улицах заметили пробегающую голую женщину

В этот день в Белорецке было -20 градусов [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Вчера, 25 января, на одной из улиц Белорецка в дневное время на глазах удивленных очевидцев пробежала обнаженная женщина. Из одежды на бежавшей не было ничего. Некоторые из автолюбителей успели заснять это зрелище на видео.

Пикантность происходящему придает тот факт, что по Башкирии в этот день ударил крепкий мороз. Температура на улице в момент происшествия была минимум -20 градусов.

Как рассказали очевидцы, все происходило настолько стремительно, что никто даже не успел спросить у женщины о причинах подобного шага и не требуется ли ей какая-нибудь помощь.

Стоит напомнить, что за последний месяц для Белорецка это уже второй случай публичной наготы. Ранее мужчина устроил настоящее шоу на местном рынке, пробежавшись по торговым лавкам в чем мать родила.

В Башкирии обнаженная женщина бежит в мороз.

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