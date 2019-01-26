В Башкирии прекращены поиски пропавшей Альфии Аллаяровой
Женщину нашли в соседней деревне
Фото: соцсети
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В Учалинском районе Башкирии прекращены поиски 61-летней Альфии Аллаяровой. Как сообщили родственники, женщина нашлась - она была в соседней деревне и попросту не могла ни с кем связаться.
Напомним, что Альфия пропала 25 января. В последний раз ее видели идущей по дороге из села Миндяк в направлении деревни Рафиково около часа дня. Домой она в тот день не вернулась.
Обеспокоенные близкие тут же обратились в полицию и начали поиски. В этот день на улице была очень морозная погода и произойти с женщиной могло все что угодно. Слава богу, история завершилась благополучно.