2019-01-27T09:25:33+03:00
Спорт

Три игрока «Салавата Юлаева» вызваны в сборную России

Хоккеистам предстоит защищать честь страны на Шведских играх
Рустам МАКСЮТОВ
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Захар АрзамасцевЗахар Арзамасцев
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Федерация хоккея России объявила список хоккеистов, вызванных на очередной этап Еврохоккейтура – Шведские игры. В состав попали три представителя уфимского «Салавата Юлаева».

После долгого перерыва в российскую сборную вызван защитник Захар Арзамасцев, который буквально расцвел в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ и порадовал болельщиков яркой результативной игрой. Игроку оборону составят компанию два нападающих – Антон Бурдасов и Александр Кадейкин.

Напомним, что Шведские игры пройдут с 7 по 10 февраля. В соперниках сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

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