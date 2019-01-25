В Башкирии прекратил поиски Тамары Субхангуловой

СЕГОДНЯ 19:26 2019-01-25T19:26:56+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей 45-летней Тамары Субхангуловой.

Напомним, что женщина перестала выходить на связь с родными и близкими еще 18 января - она вышла из дома в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в Стерлитамаке. Перепуганные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицейским. К счастью, сегодня стало известно, что женщина нашлась и вышла на контакт с близкими.

Волонтеры не рассказывают, где все это время была пропавшая, ссылаясь на правила своего сообщества.