2019-01-25T19:26:56+03:00
Происшествия

В Башкирии прекратил поиски Тамары Субхангуловой

Женщина пропала еще 18 января
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии прекратили поиски пропавшей Тамары СубхангуловойВ Башкирии прекратили поиски пропавшей Тамары Субхангуловой
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей 45-летней Тамары Субхангуловой.

Напомним, что женщина перестала выходить на связь с родными и близкими еще 18 января - она вышла из дома в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в Стерлитамаке. Перепуганные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицейским. К счастью, сегодня стало известно, что женщина нашлась и вышла на контакт с близкими.

Волонтеры не рассказывают, где все это время была пропавшая, ссылаясь на правила своего сообщества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За утро в Уфе произошло более 80 автомобильных аварий
Жители Башкирии попросили Радия Хабирова застраховать их жизни
Уфимские спасатели достали девушку из покореженной машины
Радий Хабиров запретил передавать роддома в частные руки
Стелу башкирского города снесло сильным ветром
В Башкирии разыскивают живодеров, жестоко расправившихся с бездомными собаками
Радий Хабиров рассказал, кто ведёт его соцсети
Житель Уфы долгие годы насиловал несовершеннолетних девочек и снимал происходящее на видео
В Башкирии иномарка вылетела с сельской дороги, водитель погиб
В Башкирии ищут 28-летнюю Наилю Шарипову, пропавшую около девяти лет назад
Трескучие морозы идут в Башкирию: стало известно, какой будет погода на выходных
Кровавый след на сельской дороге: в Башкирии иномарка раздавила пешехода
В Уфе запретили въезд грузовиков из-за снегопада
В Башкирии при пожаре погиб двухлетний ребенок
«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф КХЛ
Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда Президента в ПФО
В Башкирии разыскивают 45-летнюю Тамару Субхангулову