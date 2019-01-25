2019-01-25T18:05:56+03:00
Общество

Жители Башкирии попросили Радия Хабирова застраховать их жизни

С инициативой выступили рабочие из Сибая
Рустем АХУНОВ
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Жители Сибая попросили Радия Хабирова застраховать их жизниЖители Сибая попросили Радия Хабирова застраховать их жизни
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Жители Сибая попросили Радия Хабирова застраховать их жизни на 50 тысяч рублей.

Документ с требованием в соцсетях разместила активистка из Сибая Альфия Узянбаева. Вместе с инициативной группой граждан она провели сход, в рамках которого жители города потребовали нормализовать экологическую обстановку в Сибае, застраховать их жизни от ЧС, отправить в отставку сразу нескольких чиновников имэра Сибая в связи с утратой доверия, а также вернуть в собственность республики части металлургического комбината. Документ они передали в приемную администрации Сибая.

Стоит отметить, что часть требований Радий Хабиров выполнить не сможет — формально, обладая статусом врио, он не имеет права отправить членов правительства или иных чиновников в отставку.

Напомним, что уже несколько месяцев столица башкирского Зауралья находится на гране экологической катастрофы из-за выбросов диоксида серы из местного заброшенного карьера. Недавно на едкий воздух начали жаловаться жители соседней Челябинской области.

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