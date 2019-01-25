Уфимские спасатели достали девушку из покореженной машины

СЕГОДНЯ 17:06 2019-01-25T17:06:50+03:00

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В Уфе спасателям пришлось доставать из автомобиля девушку, попавшую в ДТП.

В уфимском Управлении гражданской защиты объяснили, что авария произошла примерно в 14:30 по местному времени рядом с поселком Локотки. На место немедленно выехали все аварийные службы.

Прибывшие спасатели установили, что на месте столкнулись две иномарки – «Peugeot» и BMW. В салоне последнего автомобиля оказалась зажата девушка. Ее оперативно достали и передали медикам. Сейчас все пострадавшие в ДТП находятся в больнице.

Автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти ДТП.