2019-01-25T17:06:50+03:00
Происшествия

Уфимские спасатели достали девушку из покореженной машины

Авария произошла рядом с поселком Локотки
Рустем АХУНОВ
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Под Уфой столкнулись две иномаркиПод Уфой столкнулись две иномарки
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В Уфе спасателям пришлось доставать из автомобиля девушку, попавшую в ДТП.

В уфимском Управлении гражданской защиты объяснили, что авария произошла примерно в 14:30 по местному времени рядом с поселком Локотки. На место немедленно выехали все аварийные службы.

Прибывшие спасатели установили, что на месте столкнулись две иномарки – «Peugeot» и BMW. В салоне последнего автомобиля оказалась зажата девушка. Ее оперативно достали и передали медикам. Сейчас все пострадавшие в ДТП находятся в больнице.

Автоинспекторы устанавливают, из-за чего могло произойти ДТП.

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