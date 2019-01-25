2019-01-25T19:10:59+03:00
Авто

За утро в Уфе произошло более 80 автомобильных аварий

Снегопад и множество ДТП сковали город в многокилометровых пробках
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 25 января, Уфа встала в многокилометровых пробках. Виной всему сильный снегопад и пурга. Из-за плохой видимости на дорогах башкирской столицы произошло более 80 автомобильных аварий, передает столичный телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на уфимскую Госавтоинспекцию.

Так, например, рано утром около «Огней Уфы» водитель «Хундай Акцент» не справился с управлением и врезался в трамвай. Из-за этого движение трамваев было полностью парализовано.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа» с 6 до 11 часов утра в городе произошло едва ли не суточное количество аварий. В среднем в Уфе происходит порядка 90-100 ДТП.

К счастью, в сегодняшних авариях никто не пострадал – все автомобили получили механические повреждения.

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