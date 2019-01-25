2019-01-25T20:48:44+03:00
Недвижимость

В Уфе в этом году отремонтируют 1600 подъездов

Об этом заявили в мэрии башкирской столицы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Власти Башкирии вновь озаботились состоянием подъездов жилых домов в республике. Врио главы республики Радий Хабиров дал поручение своим подчиненным – составить программу по их ремонту. Всего в рамках республиканской программы в 2019 году отремонтируют 1600 уфимских подъездов. Об этом заявили в пресс-службе уфимской мэрии.

Напомним, программа по ремонту подъездов включает в себя не только покраску и побелку, но и замену дверей, окон и почтовых ящиков.

Как утверждают башкирские власти, деньги на эти цели возьмут из бюджетов республики и муниципалитетов. Дополнительные средства смогут внести сами жильцы.

О том, что будет с взносами за капитальный ремонт многоквартирных домов, которые платят жильцы многоэтажек по всей Башкирии, пока не известно.

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