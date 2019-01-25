2019-01-25T14:51:45+03:00
Общество

Стелу башкирского города снесло сильным ветром

Фотографии появились в соцсетях
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 25 января, по Башкирии прошла сильная метель. Непогода сковала дороги, образовалась гололедица. На юге Башкирии, в Кумертау, произошло ЧП – ветром повалило стелу города.

К счастью, в инциденте никто не пострадал и не погиб. Фотографии с места появились в социальных сетях.

Суеверные местные жители стали писать комментарии, мол, не к добру это все. Кто-то пошутил, что Кумертау хотят исключить из списка ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).

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