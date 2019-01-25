Радий Хабиров запретил передавать роддома в частные руки

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-25T15:45:41+03:00

Об этом он заявил на совещании по здравоохранению

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что запрещает передавать роддома и перинатальные центры в частные руки.

- У нас пока нет опыта, надежных финансовых инструментов, - отметил Хабиров.

Заявление прозвучало на очередном совещании по здравоохранению. Причиной столь жесткого разговора стали кривотолки вокруг роддома в Салавате, который несколько лет назад сдали в концессию. Некоторое время назад работники медицинского учреждения пожаловались на сокращения и потерю пенсионных льгот, а пациенты – на удорожание платных услуг и падение качества работы, передает «КоммерсантЪ – Уфа».