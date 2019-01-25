2019-01-25T13:14:53+03:00
Политика

Радий Хабиров рассказал, кто ведёт его соцсети

И объяснил, что означают многоточия в его постах
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Фото: Ильдар АХМАДЕЕВФото: Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня на конференции Digital Курултай глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кто и как ведёт его соцсети. Отвечая на вопрос из зала, Хабиров отметил, что все тексты пишет он сам.

- Кроме того, у меня есть определённая последовательность. Когда в начале поста я ставлю три точки, то эта тема для меня личная. Если пишу без многоточия, то это тема уже не личная, а общая, политическая, - заявил Хабиров. - Все тексты, конечно, пишу и размещаю я, и комментарии читаю.

Глава региона сделал небольшую ремарку, признав, что перед публикацией тексты часто просматривает его давний соратник Ростислав Мурзагулов. Он же даёт Советы по поведению в соцсетях.

- Я вот когда ещё в Красногорске работал, иногда хотел на дуэль вызвать некоторых комментаторов. Но Ростислав мне объяснил, что это просто тролли, и реагировать на них не надо, - заключил Хабиров.

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