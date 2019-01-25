Житель Уфы долгие годы насиловал несовершеннолетних девочек и снимал происходящее на видео

СЕГОДНЯ 12:55 2019-01-25T12:55:06+03:00

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На днях сотрудники МВД по Башкирии и сыщики регионального следкома вычислили и задержали педофила-насильника. По версии следствия 46-летний житель Уфы на протяжении девяти лет развращал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух маленьких девочек, родных сестер. Сейчас они уже совершеннолетние, но когда дальний родственник измывался над ними и снимал происходящее на видео, им не было еще и 14 лет.

В следкоме по Башкирии возбудили сразу два уголовных дела в отношении уфимца: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и изготовление и распространение порнографических материалов через интернет. В настоящее время изверг задержан и находится под стражей, он признал свою вину.

- По результатам проведенного обыска по месту жительства злоумышленника были обнаружены фото и видеоматериалы порнографического содержания, на которых фигурировала обе потерпевших, - рассказали в следкоме по Башкирии.