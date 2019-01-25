В Башкирии разыскивают живодеров, жестоко расправившихся с бездомными собаками

СЕГОДНЯ 14:07 2019-01-25T14:07:35+03:00

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В минувший вторник, 22 января, в поселке Алкино, что в Чишминском районе Башкирии, местные жители обнаружили несколько мертвых собак. Беспризорные дворняги были убиты неизвестными живодерами при помощи дротиков с ядом. Местным жителям удалось сфотографировать бездыханное тело пса с торчащим из шкуры дротиком.

Зоозащитники потребовали найти и наказать жестоких людей, которые, по их мнению, явно работают на некую организацию.

- Всё свелось к беспощадному уничтожению животных, – сообщается в обращении зоозащитников. – Похоже, что в Башкирии не все ещё в курсе, что 27 декабря 2018 года принят Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», - заявили представители Ассоциации зоозащитников Башкирии.

Теперь они требуют разыскать живодеров и привлечь их к ответственности, передает издание UfacityNews.ru.