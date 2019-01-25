2019-01-25T11:56:10+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка вылетела с сельской дороги, водитель погиб

В тот вечер наблюдалась плохая видимость
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня рано утром, 25 января, в Аскинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по республике, авария произошла в четыре часа утра на 22 километре сельской дороги Давлятовка-Базанчатово.

Как сообщили в башкирской дорожной полиции, 30-летний водитель за рулем «Hyundai Solaris» вылетел с дороги в кювет. Предположительно, причиной аварии послужила плохая видимость: в ночь на пятницу установилась снежная погода с метелью.

К сожалению, водитель погиб. В обстоятельствах аварии теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД по Башкирии.

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