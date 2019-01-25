В Башкирии ищут 28-летнюю Наилю Шарипову, пропавшую около девяти лет назад

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-25T10:57:07+03:00

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Родные и близкие 28-летней Наили Шариповой не оставляют надежды найти ее живой. Почти 9 лет назад, в сентябре 2010 года, она ушла из своего дома в Уфе и пропала. Известно, что в тот злополучный день Наиля отправилась в поселок Ягодная поляна.

На протяжении всего этого времени родственники искали девушку самостоятельно, подключили полицию. А вот к волонтерам обратились только сейчас. К поискам девушки подключились добровольцы поискового отряда «Поиск детей – Уфа».

-Девушка должна была поехать на практику в поселок Ягодный, но до места так и не доехала. В последний раз ее видели в соседнем населенном пункте Ясный. Она пришла туда пешком из Дмитриевки, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» руководитель поискового отряда Павел Нестеров.

Приметы Наили Шариповой: на вид 28 лет, плотного телосложения, рост 175-180 см. Глаза серо-голубые, тонкие губы, волосы до плеч.

В день пропажи была одета: темные джинсы, розовая рубашка, балетки, синий который плащ в крупную черно-белую клетку, с вязанными облегающими рукавами.

Всех, кто видел девушку, или обладает информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8-927-969-89-19 дополнительный +7 927 941-65-11 или обратиться в полицию.