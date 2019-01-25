Трескучие морозы идут в Башкирию: стало известно, какой будет погода на выходных

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-25T10:25:25+03:00

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В предстоящие выходные, 26 и 27 января в республике ожидается слабая метель и ветер, местами до сильного. Также метеорологи Башгидрометцентра прогнозируют похолодание до -28 градусов.

В субботу, 26 января, температура воздуха опустится до -16, -21 градуса, днем слегка потеплеет – ожидается до -13, -18 градусов мороза. Кроме того, по данным Башгидрометцентра в субботний день прогнозируется небольшой снег, ночью по востоку до умеренного, слабая метель.

В воскресенье, 27 января, в Башкирии ожидается небольшой снег, ветер слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -26,-31 градус, при натекании облачности до -21градуса, днем -11,-16 градусов, местами до -20.

В Уфе в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -25 градусо мороза.