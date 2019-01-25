Кровавый след на сельской дороге: в Башкирии иномарка раздавила пешехода
От полученных травм мужчина скончался на месте
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 24 января, в Дуванском районе республики произошло смертельное ДТП: местный житель погиб под колесами «Митсубиши ASX». Как утверждает владелец иномарки, мужчина лежал на центральной поселочной дороге, и водитель попросту его не заметил. От полученных травм несчастный скончался на месте. Обстоятельства смертельного наезда и личность погибшего сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
- Всего в Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировано 15 автомобильных аварий. В них два человека погибли, четырнадцать получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.