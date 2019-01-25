В Уфе запретили въезд грузовиков из-за снегопада

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-25T09:09:43+03:00

Ограничение движения снимут, как только метель утихнет

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Сегодня, 25 января, Уфу завалило снегом: транспорт с трудом передвигается по заснеженным улицам, а водители встали в десятибалльной пробке. Из-за непогоды городские власти были вынуждены ограничить въезд грузовиков в столицу.

- Временно ограничен въезд грузового транспорта на автомобильных дорогах общего пользования по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, - уточнили в уфимской мэрии.

Как только непогода утихнет, ограничение движения грузовиков снимут, о чем сразу сообщат дополнительно.