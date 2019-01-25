2019-01-25T08:46:55+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре погиб двухлетний ребенок

Обстоятельства трагедии выясняют следователи
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Вчера вечером, 24 января, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что горит дом в деревне Первомайка Учалинского района. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что бревенчатый жилой дом полностью охвачен огнем.

- На месте работали 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.- Также прибыли полиция, медики и представители Мансуровского сельсовета.

К сожалению, когда спасатели разбирали обгоревшие завалы, то обнаружили тело погибшего двухлетнего ребенка. Причины и обстоятельства трагедии сейчас уточняются. На месте происшествия работают следователи и дознаватель МЧС России. Где в момент пожара находились родители ребенка – также пока неизвестно.

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