«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и вышел в плей-офф КХЛ

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-25T08:20:15+03:00

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Накануне уфимский «Салават Юлаев» провел четвертый в этом регулярном чемпионате поединок против китайского «Куньлунь Ред Стар». 24 января команды скрестили клюшки в Шанхае. Для подопечных Николая Цулыгина этот матч стал знаковым – благодаря победе со счетом 2:1 юлаевцы обеспечили себе место в плей-офф сезона 2018/2019.

Перед стартом поединка в составе «Салавата» произошло сразу несколько изменений, самое заметное из которых – позиция голкипера. На этот раз место в рамке занял Юха Метсола. Финский вратарь сыграл на высоте, пропустив лишь одну шайбу.

В первом периоде счет открыл юлаевец Максим Майоров. Во втором периоде «драконы» отыграли одну шайбу усилиями Ондржея Витасека. Но точку в матче поставили именно уфимские хоккеисты – шайба Линуса Умарка принесла «Салавату» победу и вывела юлаевцев в плей-офф.