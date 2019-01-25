Жительнице Башкирии отказали в выдаче копий медицинских документов
Прокуратура Салавата вступилась за права пациентки. Известно, что женщине отказали в выдаче копий медицинских документов.
Местная жительница состояла на учете в женской консультации Перинатального центра. Она попросила выдать ей документы, чтобы ознакомиться, но сотрудники центра должным образом не рассмотрели её заявление. Через месяц она снова обратилась в клинику, где ей вновь незаконно отказали.
Чтобы защитить ее права, надзорное ведомство внесло в отношении руководства представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Женщине предоставлены необходимые медицинские документы только после вмешательства прокуратуры.