2019-01-25T07:04:20+03:00
Общество

Жительнице Башкирии отказали в выдаче копий медицинских документов

За ее права вступилась прокуратура
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура Салавата вступилась за права пациентки. Известно, что женщине отказали в выдаче копий медицинских документов.

Местная жительница состояла на учете в женской консультации Перинатального центра. Она попросила выдать ей документы, чтобы ознакомиться, но сотрудники центра должным образом не рассмотрели её заявление. Через месяц она снова обратилась в клинику, где ей вновь незаконно отказали.

Чтобы защитить ее права, надзорное ведомство внесло в отношении руководства представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Женщине предоставлены необходимые медицинские документы только после вмешательства прокуратуры.

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