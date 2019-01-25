В Уфе осудят директора цирка «Триумф»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-01-25T06:50:53+03:00

В помещении, которое он использовал, выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности

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В столице Башкирии осудят директора цирка «Триумф» за использование помещение цирка-шапито, в котором были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Выяснилось, что руководство цирка незаконно, без устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, снова начали работать.

Их деятельность создала реальную угрозу жизни и здоровью людей, которые находились в помещении цирка. Напомним, что в целях безопасности посетителей вывели на улицу прямо во время представления. Помещение пришлось повторно опечатать.

Вскоре дело будет передано в суд.