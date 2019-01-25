2019-01-25T06:35:18+03:00
Авто

«20 минут стоим без движения»: Уфа «встала» в 10-балльных пробках

Движение затруднено во всех районах города
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 25 января, в столице Башкирии по состоянию на 8:30 наблюдаются 10-балльные пробки. По данным сервиса Яндекс.пробки, движение затруднено во всех районах городах – начиная от Черниковки, заканчивая Бельским мостом.

Жителям Инорса повезло меньшего всего – улица Сельская Богородская, что ведет на выезд из микрорайона отмечена бордовым цветом на карте. Автомобилисты двигаются со скоростью 5 км/ч, а то и вовсе стоят

- Я уже 20 минут стою на месте, снегопад, машина буксует, все очень медленно едут, - пишет Эльвина М. в социальных сетях.

Напрочь «встали» улицы Маршала Жукова, 50 лет СССР, проспект Октября на участке от остановки «Спортивная» до «Города Галле», Софьи Перовской, Бакалинская.

Из-за плохой погоды в городе очень много мелких аварий, которые создают пробки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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