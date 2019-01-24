Раз в неделю делаем ложные заказы: уфимские таксисты объявили забастовку

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-24T19:58:01+03:00

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Уфимские таксисты объявляют забастовку: отныне раз в неделю они не будут выходить на линию, а вместо этого делать массовые ложные заказы, срывая работу тех, кто боится протестовать против копеечных цен на поездки. Таксисты утверждают, что уже несколько месяцев тарифы держатся на минимальном уровне, и в итоге водители вынуждены сутками проводить за рулем, чтобы отбить бензин и принести хоть что-то в семью.

- Я профессиональный таксист, - рассказывает в беседе с телеканалом «Вся Уфа» Атом Акопян. – За день получается заработать максимум полторы тысячи, хотя еще год назад цены были гораздо выше.

В профсоюзе таксистов согласны, что мизерные цены плохо влияют на качество обслуживания клиентов: в погоне за выручкой таксисты настолько изматываются, что вынуждены ездить в полусонном состоянии.