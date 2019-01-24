Засунули в багажник и вывезли за город: в Стерлитамаке осудят убийц местного жителя

СЕГОДНЯ 19:13 2019-01-24T19:13:29+03:00

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Похитили человека, засунули в багажник, вывезли за город и жестоко задушили – это не сюжет американского боевика, а реальное преступление, исполнители которого в ближайшее время предстанут перед судом. Четверо жителей Стерлитамака – двое мужчин и две женщины – обвиняются в незаконном проникновении в жилище, похищении с применением насилия и оружия и убийстве.

Как выяснили следователи, в феврале прошлого года один из обвиняемых заподозрил своего приятеля в краже сим-карты. Масла в огонь подлила и бывшая жена, которая в тот момент как раз сожительствовала с потерпевшим, но постоянно жаловалась на него и даже собиралась разорвать отношения. Решив отомстить обидчику, мужчина позвал на помощь своего друга, а тот в свою очередь прихватил свою бывшую жену и ее подругу. Вчетвером злоумышленники отправились домой к потерпевшему: представились соседями, у которых якобы из-за него в квартире потоп, но дверь им никто не открыл. Тогда один из «мстителей» ногой выбил дверь, после чего бедолагу жестоко избили железной ножкой от стула и вытащили на улицу, где засунули в багажник автомобиля и повезли за город. За происходящим с интересом наблюдали соседи, которые и сообщили в полицию.

Тем временем несчастного вывезли за город и снова избили. Потерпевший пытался сопротивляться и оскорблял всю четверку, что окончательно взбесило злоумышленников. Мужчину задушили бельевой веревкой, после чего банда поспешила скрыться с места преступления, но уже скоро все четверо были задержаны оперативниками.

- В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором. Вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.