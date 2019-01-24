2019-01-24T16:31:12+03:00
Происшествия

«Бросилась за детьми в горящий дом»: стали известны подробности пожара, унесшего жизни маленьких детей и их матери

Женщина пыталась спасти малышек, но не успела
Яна Базекина
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Стали известны подробности трагедии, произошедшей сегодня утром, 24 января, в селе Октябрьское, что в Иглинском районе республики. По неустановленным пока причинам загорелся жилой бревенчатый дом на улице Луговой: в пожаре погибла 38-летняя многодетная мать и двое маленьких дочерей двух и пяти лет.

Как сообщили в администрации села журналистам «Башинформ», семья считалась благополучной, на профилактическом учете никогда не состояла. Утром женщина отправилась в магазин, оставив дочерей дома. Вернувшись обратно, она увидела, что дом объят пламенем. Не раздумывая, сельчанка полезла в окно, чтобы вытащить девочек из огня, но уже не смогла выбраться обратно. Дом сгорел полностью, семья погибла.

Оказалось, что у погибшей есть еще две дочери: старшая вместе с отцом живет в Уфе и учится в колледже, средняя в момент пожара находилась в школе. Сейчас с девочкой работают психологи.

Сейчас обстоятельства трагедии проверяют следователи: осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, которые определят причину смерти погибших и из-за чего загорелся дом.

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