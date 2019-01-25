2019-01-25T06:22:27+03:00
Общество

Смог в башкирском Зауралье будут разгонять с помощью вентилятора

Об этом сообщили в администрации Сибая
Эльвина АПАРИНА
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Стали известны подробности экологической проблемы в Сибае. Так, вчера, 24 января, стало известно, что ядовитый смог над городом будут разгонять при помощи вентиляционной установки. Об этом сообщили в администрации города.

Вентилятор будет установлен в безветренную погоду, монтаж завершится уже сегодня. Врачи-специалисты останутся в Зауралье до весны, до 1 марта.

Напомним, что проблема с воздухом в Сибае началась еще в конце ноября. В консервированном карьере стала тлеть руда. Жители города уже третий месяц вынуждены дышать ядовитым воздухом. Концентрация серы в некоторых районах Сибая превысила норму в 37 раз.

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