Смог в башкирском Зауралье будут разгонять с помощью вентилятора

СЕГОДНЯ 06:22 2019-01-25T06:22:27+03:00

Об этом сообщили в администрации Сибая

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Стали известны подробности экологической проблемы в Сибае. Так, вчера, 24 января, стало известно, что ядовитый смог над городом будут разгонять при помощи вентиляционной установки. Об этом сообщили в администрации города.

Вентилятор будет установлен в безветренную погоду, монтаж завершится уже сегодня. Врачи-специалисты останутся в Зауралье до весны, до 1 марта.

Напомним, что проблема с воздухом в Сибае началась еще в конце ноября. В консервированном карьере стала тлеть руда. Жители города уже третий месяц вынуждены дышать ядовитым воздухом. Концентрация серы в некоторых районах Сибая превысила норму в 37 раз.