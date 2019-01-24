Следователи проверят массовое отравление детей в Уфе

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-24T15:32:42+03:00

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В Уфе проводится доследственная проверка по факту пищевого отравления детей в одной из гостиниц Уфы.

Напомним, что вчера, 23 декабря, школьники с различных районов республики приехали в столицу для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады по биологии. Учеников разместили в одной из гостиниц города. В тот же день трое из них почувствовали недомогание и были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Позже количество заболевших достигло 13 человек, из которых 12 детей и один взрослый.

В следкоме отметили, что сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются работники гостиницы, школьники и взрослые, в сопровождении которых они находились. Также проводятся необходимые исследования, чтобы установить причины отравления.