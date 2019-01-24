2019-01-24T18:22:42+03:00
Происшествия

Под Уфой на мине подорвался «черный копатель»

Откуда на месте происшествия оказался боевой снаряд, выясняют следователи
Яна Базекина
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Сегодня днем, 24 января, под Уфой, в поселке Уман прогремел взрыв. Оказалось, что взорвался боевой снаряд, в результате чего погиб мужчина. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший промышлял добычей цветных металлов, и при раскопках наткнулся на мину. На месте происшествия уже работают спецслужбы: предстоит выяснить не только все обстоятельства ЧП, но и как снаряд вообще оказался в опасной близости от поселка.

Напомним, что подобный случай уже происходил в Урмане: в декабре 2016 года двое молодых людей проникли на территорию склада боеприпасов, где подорвались на снаряде. от полученных ранений "черные копатели" скончались на месте происшествия.

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