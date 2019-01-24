2019-01-24T17:33:46+03:00
Здоровье

Глава минзрава Башкирии отправился в окутанный смогом Сибай

Максим Забелин проведет несколько встреч с населением города
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Максим ЗабелинФото: Максим Забелин
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Сегодня, 24 января, в Сибай прибывает и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Об этом стало известно еще рано утром на брифинге по ситуации со смогом, от мэра города Рустема Афзалова.

На своей странице Максим Забелин опубликовал фото из поездки по башкирскому Уралу.

По всей видимости, глава минздрава республики решил лично встретиться с жителями столицы башкирского Зауралья и проконтролировать работу уфимских врачей. Напомним, что не так давно в Сибай прибыла бригада лучших медиков из Уфы. В том числе, накануне к уже работающим там специалистам, присоединился еще 31 человек.

Как сообщают местные власти, врачи из Уфы будут работать в Сибае до 1 марта. К тому же, на этой неделе появится список людей, которые бесплатно поедут в Крым на оздоровление. Первая группа сибайцев отправится туда не ранее февраля месяца.

Напомним, в ноябре месяце в Каманганском карьере около Сибая начала тлеть руда. К середине декабря ситуация усугубилась настолько, что столицу башкирского Зауралья окутал плотный смог и неприятный запах.

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