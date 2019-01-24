Следователи проверяют обстоятельства пожара в Башкирии, где погибли двое маленьких детей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-24T13:49:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткий пожар в селе Октябрьское, что в Иглинском районе Башкирии, заинтересовал следователей. По данным пресс-службы ведомства, в связи с гибелью 38-летней женщины и двоих маленьких девочек, начата доследственная проверка.

По предварительным данным, сегодня утром, 24 января, стало известно о пожаре на улице Луговая. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны потушили пламя и обнаружили на пепелище тела троих человек. В огне погибла 38-летняя женщина и маленькие девочки пяти и двух лет.

После ликвидации пламени на место выехала следственно-оперативная группа и криминалисты следкома по Башкирии.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В ближайшее время будет назначен ряд экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших, причины возгорания жилого дома, а также иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.