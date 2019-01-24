В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тела двоих маленьких детей

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-24T13:20:59+03:00

Их 38-летняя мама также погибла в пламени

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 января, в селе Октябрьское, что в Иглинском районе Башкирии произошел сильный пожар. Около 10:21 стало известно, что горит бревенчатый дом на улице Луговая. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны – 13 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, по прибытии на место происшествия стало ясно, что огонь разбушевался так, что обрушилась кровля. В 11:25 пламя удалось локализовать, а в 12:18 было ликвидировано открытое горение.

Когда сотрудники пожарной охраны стали расчищать завалы, их взору предстала страшная находка. На пепелище лежали тела 38-летней женщины и двоих девочек – пяти и двух лет.

На данный момент работы по ликвидации пожара продолжаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.