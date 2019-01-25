Алексей Кузьмицкий назначен заместителем полпреда Президента в ПФО

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-25T07:26:45+03:00

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На должность заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе назначен Алексей Кузьмицкий. Документ о его назначении был подписан 21 января. Опытный политик перешел из «Ростеха», где он работал советником генерального директора в подчинение полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову.

Еще раньше, до работы в «Ростехе», Алексей Кузьмицкий несколько лет был аудитором Счетной палаты России, а с 2007 по 2011 годы занимал пост губернатора Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года в г. Белово Кемеровской области.

В 1992 году окончил Ленинградский электротехнический институт, в 1999 году — Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, в 2005 году — Северо-Западную академию государственной службы.