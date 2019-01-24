2019-01-24T12:07:59+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за метели

На дорогах ожидаются заносы и снежный накат
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Олег АдамовичФото: Олег АдамовичФото: Олег АДАМОВИЧ
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В предстоящую пятницу, 25 января, в Башкирии ожидается ухудшение погоды. По данным Башгидрометцентра в республике местами прогнозируется сильный снег, снежные заносы и снежный накат на дорогах, порывы ветра до 16-21 метра в секунду. С 20:00 24 января до 20:00 часов 25 января в регион придут метели.

Кроме того, синоптики прогнозируют облачную погоду, снег, местами сильный, снежные заносы и накаты на дорогах. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -16,-21°, местами -24,-29°, днем -9,-14°.

По данным МЧС по Башкирии прогнозируется ухудшение видимости на дорогах из-за метели на 500 метров и менее.

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