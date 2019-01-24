Стало известно, при какой температуре в Башкирии детям можно не ходить в школу

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-24T14:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Башкирию пришли морозы и многие родители в очередной раз призадумались: а стоит ли вести свое чадо в школу? Трескучие морозы внесли свои коррективы к учебному процессу.

Республиканское министерство образования разъяснило, в какую погоду школьникам не стоит посещать занятия. При этом, чиновники от образования подчеркнули, что в каждом отдельном районе Башкирии могут самостоятельно отменять уроки в школах.

В сильные морозы нельзя проводить занятия на свежем воздухе. Например, кататься на лыжах.

Если температура воздуха составляет от -25 до -28 градусов и на улице наблюдается ветер до 4 метров в секунду, то учащиеся с 1 по 4 классы могут остаться дома.

Учащиеся с 5 по 9 классы могут не посещать занятия, если температура воздуха понизилась до -28 градусов при ветре свыше 4 м/с, или до -30 градусов в безветренную погоду.

Ученики 10-11 классов могут не ходить в школу, если на улице холоднее -30 градусов.