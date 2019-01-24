2019-01-24T11:48:24+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают водителя «Нивы», из-за которого перевернулся автобус с пассажирами

По одной из версий водитель джипа выехал на встречную полосу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: видеорегистраторФото: видеорегистратор
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В минувший вторник, 22 января, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Пассажирский автобус, в котором находились 13 пассажиров, вылетел с дороги и перевернулся.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

По предварительным данным авария могла произойти из-за того, что во время движения на встречную полосу выскочила «Нива Шевроле». Водитель автобуса попытался избежать столкновения, но вместо этого громадина вылетела с дороги. Водитель «русского джипа» скрылся с места ДТП, его разыскивают сотрудники ГИБДД.

Момент выезда «Нивы» на встречку попал на камеру видео регистратора, и теперь водитель объявлен в розыск, как предполагаемый виновник аварии.

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