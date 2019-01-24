2019-01-24T10:31:13+03:00
Общество

На выписке врач сообщил страшные диагнозы: маленькому Саше Калиничеву из Башкирии нужна помощь

Мальчику требуется три курса реабилитации в казанской клинике
Яна Базекина
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Саша до сих пор не умеет сидеть и переворачиваться, а также видит с трудомСаша до сих пор не умеет сидеть и переворачиваться, а также видит с трудом
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Саше Калиничеву из Салавата уже 1 год и 7 месяцев, но мальчик до сих пор не умеет переворачиваться, сидеть и ходить. Даже тщательно перетертую пищу он может глотать с трудом, не понимая, как нужно ее жевать. Дело в том, что малыш родился недоношенным, с кучей серьезных пороков развития и диагнозов: микроцефалия, спастический тетрапарез, гипотонус. Кроме того, из-за последствий врожденной катаракты и нескольких операций, у малыша отсутствуют хрусталики глаз, так что зрение у него очень слабое.

- Беременность протекала хорошо, пока на 29 неделе я не сделала платное УЗИ, - рассказывает мама мальчика. – Мне сказали, что у плода есть пороки, и отправили в Уфу на обследование. Через несколько недель мне предложили сделать кесарево сечение, если я хочу спасти ребенка, и я согласилась.

Неделю новорожденный Саша провел в реанимации, а на выписке врач сообщил ошарашенным родителям страшные диагнозы: микроцефалия и врожденная катаракта обоих глаз. Когда малышу исполнилось три месяца, родители стали обивать пороги НИИ глазных болезней в Уфе, в надежде сделать операцию и спасти зрение ребенку, но в итоге оперироваться им пришлось в Москве.

Сейчас у Саши зрение +11, в пять лет мальчика ожидает еще одна серьезная операция, где ему поставят хрусталики. Но вот неврологические диагнозы лечить гораздо сложнее: развитие у ребенка идет очень медленно, но неврологи дают надежду, что регулярное лечение, курсы ЛФК и массажа помогут Саше хотя бы научиться сидеть, жевать и даже ходить.

- Как и любой ребенок любит, сынок очень любит, когда его берут на руки – улыбается в ответ. А еще Саше нравится наблюдать за яркими фонариками новогодней гирлянды, - улыбается мама мальчика. – Хочется верить, что мой сыночек будет активно развиваться.

Родители Саши верят, что реабилитация поставит их сына на ноги

Родители Саши верят, что реабилитация поставит их сына на ноги

Сейчас Саше предстоит пройти три курса реабилитации в казанском центре «Первый шаг». Стоимость лечения – 504 800 рублей, но пока родителям удалось собрать меньше 140 тысяч.

- Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям! Помогите, пожалуйста, нам попасть на реабилитацию, ведь без вашей помощи нам не справится! – обратились родители Саши к жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь мальчику, обратитесь по номеру 89874768437 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты: карта Сбербанка 4276 8060 5851 3895 (получатель Калиничева Роза Александровна, мама Александра).

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