На выписке врач сообщил страшные диагнозы: маленькому Саше Калиничеву из Башкирии нужна помощь

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-24T10:31:13+03:00

Саша до сих пор не умеет сидеть и переворачиваться, а также видит с трудом

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Саше Калиничеву из Салавата уже 1 год и 7 месяцев, но мальчик до сих пор не умеет переворачиваться, сидеть и ходить. Даже тщательно перетертую пищу он может глотать с трудом, не понимая, как нужно ее жевать. Дело в том, что малыш родился недоношенным, с кучей серьезных пороков развития и диагнозов: микроцефалия, спастический тетрапарез, гипотонус. Кроме того, из-за последствий врожденной катаракты и нескольких операций, у малыша отсутствуют хрусталики глаз, так что зрение у него очень слабое.

- Беременность протекала хорошо, пока на 29 неделе я не сделала платное УЗИ, - рассказывает мама мальчика. – Мне сказали, что у плода есть пороки, и отправили в Уфу на обследование. Через несколько недель мне предложили сделать кесарево сечение, если я хочу спасти ребенка, и я согласилась.

Неделю новорожденный Саша провел в реанимации, а на выписке врач сообщил ошарашенным родителям страшные диагнозы: микроцефалия и врожденная катаракта обоих глаз. Когда малышу исполнилось три месяца, родители стали обивать пороги НИИ глазных болезней в Уфе, в надежде сделать операцию и спасти зрение ребенку, но в итоге оперироваться им пришлось в Москве.

Сейчас у Саши зрение +11, в пять лет мальчика ожидает еще одна серьезная операция, где ему поставят хрусталики. Но вот неврологические диагнозы лечить гораздо сложнее: развитие у ребенка идет очень медленно, но неврологи дают надежду, что регулярное лечение, курсы ЛФК и массажа помогут Саше хотя бы научиться сидеть, жевать и даже ходить.

- Как и любой ребенок любит, сынок очень любит, когда его берут на руки – улыбается в ответ. А еще Саше нравится наблюдать за яркими фонариками новогодней гирлянды, - улыбается мама мальчика. – Хочется верить, что мой сыночек будет активно развиваться.

Родители Саши верят, что реабилитация поставит их сына на ноги

Сейчас Саше предстоит пройти три курса реабилитации в казанском центре «Первый шаг». Стоимость лечения – 504 800 рублей, но пока родителям удалось собрать меньше 140 тысяч.

- Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям! Помогите, пожалуйста, нам попасть на реабилитацию, ведь без вашей помощи нам не справится! – обратились родители Саши к жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь мальчику, обратитесь по номеру 89874768437 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты: карта Сбербанка 4276 8060 5851 3895 (получатель Калиничева Роза Александровна, мама Александра).