2019-01-24T10:20:14+03:00
Общество

В Уфе осудили похитителей элитных иномарок

Двое мужчин умыкнули девять машин под видом лизинга
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне Советский районный суд Уфы вынес приговор двум уфимцам, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. 57-летний директор фирмы и его 42-летний сообщник организовали схему мошенничества, благодаря которой, похитили девять элитных иномарок. Сумма ущерба составила более 13,6 млн рублей.

В суде установлено, что в 2014-2015 годах злоумышленники взяли в лизинг дорогие машины, внесли за них небольшие суммы и продали чужое имущество третьим лицам за наличные.

- Чтобы скрыть преступление, они подделали документы о сдаче похищенных автомобилей в субаренду вымышленному лицу и сами обратились в полицию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В итоге сотрудниками правоохранительных органов у злоумышленников были изъяты шесть автомобилей и 10 млн рублей. Несмотря на это, в суде они свою вину так и не признали.

- Суд приговорил их к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Один из осуждённых взят под стражу в зале суда, его подельник объявлен в розыск, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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