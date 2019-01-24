В Уфе из-за кишечной инфекции госпитализировали 12 школьников и одного взрослого

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-24T10:08:30+03:00

Все они приехали на всероссийскую олимпиаду по биологии

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В инфекционную больницу №4 в башкирской столице поступило уже девять человек с предварительным диагнозом кишечная палочка. Все они – участники всероссийской школьной олимпиады по биологии. Как передает управление гражданской защиты Уфы, Всего в гостиницу было заселено 186 человек; на данный момент в отеле остаются 109 человек – 64 человека уехали домой.

По словам врачей, школьники проведут на больничных койках от пяти до семи дней. За это время медики поставят им точный диагноз.

Напомним, еще вчера речь шла о троих госпитализированных школьниках. Все они проживали в отеле «Амакс» в Уфе. Тогда же стало известно, что на боль в животе пожаловались 13 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.