В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-24T08:15:38+03:00

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В минувшую среду, 24 января, на 81 километре трассы Уфа – Оренбург в районе села Толбазы, что в Аургазинском районе, столкнулись два легковых автомобиля. По данным ГИБДД по Башкирии, 35-летний водитель «Форд Фокус» двигался в направлении Стерлитамака со стороны Уфы. Внезапно в него врезалась «Лада Приора», за рулем которой находился 35-летний житель Толбазов. Отечественная легковушка выезжала на перекресток со стороны Красноусольска.

По словам водителя иномарки, его ослепило солнце, из-за чего он слишком поздно заметил запрещающий сигнал светофора.

- В результате аварии четыре пассажира «Приоры» с различными травмами были госпитализированы. Начато разбирательство, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

По данным дорожной полиции, за последние сутки в республике было задержано 13 нетрезвых водителей и зафиксировано более 2,3 тысячи нарушений ПДД.