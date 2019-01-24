Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе
Китайские инвесторы планируют построить в башкирской столице три новых моста. Намерения бизнесменов из Поднебесной были озвучены накануне в ходе встречи с председателем госкомитета Башкирии по транспорту Тимуром Мухаметьяновым.
Согласно планам инвесторов, в обозримом будущем в Уфе появится мост, соединяющий улицы Интернациональную и Михайловку. Оттуда дорога пойдет на трассу М7.
Еще один мост соединит Дему и Нижегородку, а третий – Кузнецовский затон и улицу Менделеева.
- Договорились, что в течение двух последующих недель мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы отобразим возможности, финансовые составляющие, технические характеристики строительства этих мостов, - заявил корреспондентам Башкирского спутникового телевидения Тимур Мухаметьянов.