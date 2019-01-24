2019-01-24T07:45:23+03:00
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Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе

Первый раунд переговоров завершился накануне
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Башкирское спутниковое телевидениеФото: Башкирское спутниковое телевидение
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Китайские инвесторы планируют построить в башкирской столице три новых моста. Намерения бизнесменов из Поднебесной были озвучены накануне в ходе встречи с председателем госкомитета Башкирии по транспорту Тимуром Мухаметьяновым.

Согласно планам инвесторов, в обозримом будущем в Уфе появится мост, соединяющий улицы Интернациональную и Михайловку. Оттуда дорога пойдет на трассу М7.

Еще один мост соединит Дему и Нижегородку, а третий – Кузнецовский затон и улицу Менделеева.

- Договорились, что в течение двух последующих недель мы подготовим проект совместного меморандума о намерениях, в котором мы отобразим возможности, финансовые составляющие, технические характеристики строительства этих мостов, - заявил корреспондентам Башкирского спутникового телевидения Тимур Мухаметьянов.

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