2019-01-24T09:04:31+03:00
Происшествия

Житель Башкирии украл на ярмарке 15 килограммов мяса

А потом продал его случайному прохожему
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На днях в полицию обратилась жительница Белорецкого района, которая пожаловалась, что у нее украли мясо. Как оказалось, женщина владеет небольшой фермой, где выращивает скотину, а мясо потом продает на ярмарках. В тот день жительница отправилась в город, чтобы продать очередную партию мяса. Торговля шла замечательно, но когда фермерша попросила мужа принести из багажника автомобиля часть туши весом в 15 килограммов, тот ужасом обнаружил, что багажник открыт, а мясо исчезло.

По горячим следам полицейским удалось задержать воришку: им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Мужчина признался, что выпил и решил прогуляться по рынку. Обнаружив, что в одном из автомобилей открыт багажник, он заглянул внутрь, после чего умыкнул мясо и попытался реализовать его в ближайшем кафе. Получив отказ, злоумышленник продал "добычу" первому попавшемуся прохожему, а деньги потратил на свое усмотрение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выписке врач сообщил страшные диагнозы: маленькому Саше Калиничеву из Башкирии нужна помощь
В Уфе осудили похитителей элитных иномарок
В Уфе из-за кишечной инфекции госпитализировали 12 школьников и одного взрослого
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека
Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе
Житель Башкирии облил бензином и поджег своего знакомого
Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова
В Башкирии загорелась спортивная детская школа
Затопление карьера в Сибае могут отложить на три месяца
В Уфе начали строить новый детский сад
Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку
Прокуратура проверит случай отравления троих людей угарным газом в Уфе
Родственники умершего пациента пытаются взыскать с башкирских врачей 15 миллионов рублей
В Башкирии столкнулись «Land Cruiser» и грузовик, есть погибший
Здание кинотеатра «Победа» в Уфе хотят передать спортшколе
На затопление карьера в Сибае потребуется 40 дней
Пьяная уфимка за рулем корейской иномарки устроила смертельную аварию
Держал в спартанских условиях: жителя Башкирии будут судить за избиение сына
Погода в Башкирии на четверг, 24 января
Радий Хабиров погулялся по уфимским подъездам
Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище
В Башкирии закрыли крупный торговый центр
В Уфе трое школьников подхватили кишечную инфекцию
Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым