Житель Башкирии украл на ярмарке 15 килограммов мяса

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-24T09:04:31+03:00

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На днях в полицию обратилась жительница Белорецкого района, которая пожаловалась, что у нее украли мясо. Как оказалось, женщина владеет небольшой фермой, где выращивает скотину, а мясо потом продает на ярмарках. В тот день жительница отправилась в город, чтобы продать очередную партию мяса. Торговля шла замечательно, но когда фермерша попросила мужа принести из багажника автомобиля часть туши весом в 15 килограммов, тот ужасом обнаружил, что багажник открыт, а мясо исчезло.

По горячим следам полицейским удалось задержать воришку: им оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Мужчина признался, что выпил и решил прогуляться по рынку. Обнаружив, что в одном из автомобилей открыт багажник, он заглянул внутрь, после чего умыкнул мясо и попытался реализовать его в ближайшем кафе. Получив отказ, злоумышленник продал "добычу" первому попавшемуся прохожему, а деньги потратил на свое усмотрение.

- Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.