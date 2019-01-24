2019-01-24T07:16:35+03:00
Общество

Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова

Парень страдает ДЦП и нуждается в медицинской помощи
Яна Базекина
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Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"
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В Уфе родные и близкие разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова, который пропал в ночь на 22 января при крайне странных обстоятельствах. В три часа ночи его доставили на скорой в травмпункт, а куда потом направился Михаил – до сих пор неизвестно. Ситуация осложняется тем, что молодой человек – инвалид второй группы, страдает ДЦП и атрофией глазного нерва, и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, неуверенная шаткая походка.

Был одет: черный пуховик, без шапки.

Если вам что-то известно о местонахождении Михаила Новоселова, обратитесь в полицию или к волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Башкортостан» по номерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

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