Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова
В Уфе родные и близкие разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова, который пропал в ночь на 22 января при крайне странных обстоятельствах. В три часа ночи его доставили на скорой в травмпункт, а куда потом направился Михаил – до сих пор неизвестно. Ситуация осложняется тем, что молодой человек – инвалид второй группы, страдает ДЦП и атрофией глазного нерва, и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, неуверенная шаткая походка.
Был одет: черный пуховик, без шапки.
Если вам что-то известно о местонахождении Михаила Новоселова, обратитесь в полицию или к волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Башкортостан» по номерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.