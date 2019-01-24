В Башкирии загорелась спортивная детская школа

СЕГОДНЯ 07:00 2019-01-24T07:00:44+03:00

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Вчера вечером, 23 января, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Ишимбае горит Детско-юношеская спортивная школа №2, что на улице им. Чкалова. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелась гардеробная на первом этаже школы – по неизвестным пока причинам вспыхнула пластиковая потолочная панель, также пламя перекинулось на стену.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и семи человек личного состава, а также сотрудники полиции и бригада скорой помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Вскоре возгорание было локализовано и ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших: был поздний вечер, и занятия в спортивной школе давно закончились. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС, обстоятельства и причины пожара выясняются.