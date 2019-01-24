2019-01-24T07:00:44+03:00
Происшествия

В Башкирии загорелась спортивная детская школа

Пожар произошел поздно вечером, поэтому обошлось без пострадавших
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 23 января, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Ишимбае горит Детско-юношеская спортивная школа №2, что на улице им. Чкалова. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что загорелась гардеробная на первом этаже школы – по неизвестным пока причинам вспыхнула пластиковая потолочная панель, также пламя перекинулось на стену.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и семи человек личного состава, а также сотрудники полиции и бригада скорой помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. – Вскоре возгорание было локализовано и ликвидировано.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших: был поздний вечер, и занятия в спортивной школе давно закончились. Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС, обстоятельства и причины пожара выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова
Затопление карьера в Сибае могут отложить на три месяца
В Уфе начали строить новый детский сад
Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку
Прокуратура проверит случай отравления троих людей угарным газом в Уфе
Родственники умершего пациента пытаются взыскать с башкирских врачей 15 миллионов рублей
В Башкирии столкнулись «Land Cruiser» и грузовик, есть погибший
Здание кинотеатра «Победа» в Уфе хотят передать спортшколе
На затопление карьера в Сибае потребуется 40 дней
Пьяная уфимка за рулем корейской иномарки устроила смертельную аварию
Держал в спартанских условиях: жителя Башкирии будут судить за избиение сына
Погода в Башкирии на четверг, 24 января
Радий Хабиров погулялся по уфимским подъездам
Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище
В Башкирии закрыли крупный торговый центр
В Уфе трое школьников подхватили кишечную инфекцию
Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым