Затопление карьера в Сибае могут отложить на три месяца

СЕГОДНЯ 06:47 2019-01-24T06:47:44+03:00

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Жители Сибая по-прежнему страдают от удушающего смога, окутавшего город. Регулярные значительные превышения уровня диоксида серы в воздухе вызывают головные боли и проблемы с дыханием. Но решение проблемы было найдено: на последней встрече с жителями города руководитель сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов и мэр города Рустем Афзалов заявили, что карьер будет частично и временно затоплен. Только выяснилось, что подготовка к затоплению может затянуться на несколько месяцев.

Как сообщает пресс-секретарь УГОКа Светлана Кадырова в беседе с «КоммерсантЪ-Уфа», разработкой проекта занимается екатеринбургский научно-исследовательский институт «Уралмеханобр». При этом сама разработка может занять от одной недели до трех месяцев.После этого станут известны примерная стоимость работ и объем необходиых ресурсов для выполнения проекта.