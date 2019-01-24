Житель Башкирии облил бензином и поджег своего знакомого

СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-24T07:32:32+03:00

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В начале января в одну из больниц Башкирии был доставлен 53-летний мужчина. Его тело было сильно обожжено, и первоначально все решили, что мужчина пострадал из-за собственной неосторожности. Лишь позже выяснилось, что так с ним расправился знакомый – житель Кармаскалов.

В региональном управлении Следкома рассказали, что 1-го января тот был пьян и явился в гараж своего отца, где проживал потерпевший и еще один мужчина. В руках у душегуба было полено, которым он стал избивать знакомого. Сосед жертвы попытался вмешаться, но тоже получил несколько ударов. Войдя в раж, мужчина выволок знакомого из гаража, облил бензином и поджег. Сосед сбил пламя с помощью снега, но ожоги оказались очень серьезными. Спустя почти три недели, 18 января, потерпевший скончался в больнице.

- В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, - говорится в сообщении Следкома.

Пока изувера поместили под стражу. Расследование дела продолжается.