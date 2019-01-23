Родственники умершего пациента пытаются взыскать с башкирских врачей 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-23T18:15:04+03:00

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Разбирательства по делу трех известных башкирских врачей тянутся с прошлого года. Летом медиков, по вине которых якобы погиб пациент, отпустили по амнистии. Но родственники погибшего пациента неудовлетворены таким исходом дела и теперь требуют компенсации морального вреда - по 5 миллионов рублей с каждого врача.

Новый раунд слушаний начался в Кировском районном суде. Ответчики на процесс не явились, за них трудились адвокаты.

По словам юриста Виталия Буркина, суд скорее всего поддержит требования истцов, хотя врачи и настаивают на своей невиновности.

- Ответчики в настоящем судебном процессе не признают себя виновными, отказывают, просят суд отказать в удовлетворении иска, и здесь мы наблюдаем противоречия, потому что в уголовном процессе они фактически признали себя виновными. Мы рассчитываем только на удовлетворение иска, другого исхода здесь быть не может, - цитирует адвоката телеканал «Вся Уфа».