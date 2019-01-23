Прокуратура проверит случай отравления троих людей угарным газом в Уфе

СЕГОДНЯ 18:58 2019-01-23T18:58:19+03:00

Сотрудники ведомства уже побывали на месте ЧП

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Прокуратура Ленинского района Уфы проверит информацию об отравлении угарным газом троих жителей дома №15 по улице Артезианской.

Напомним, о ЧП в соцсетях сообщила жительница дома Наталья Ж. По ее словам, в больницу попали мама и двое маленьких детей. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Сотрудники газовых служб обнаружили в доме утечки газа из вентиляционного канала. Их выявили в 11 квартирах. Представители застройщика заявили, что это произошло из-за ошибок управляющей компании

Сегодня на месте побывали сотрудники прокуратуры, представители регионального Управления Роспотребнадзора и Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору.

Они проверили работу вентиляции и взяли пробы воздуха, чтобы определить, присутствуют ли в нем продукты горения и бытовой газ.

- По предоставленным заключениям специалистов прокуратурой района будет дана оценка действиям застройщика ООО «Норд» и управляющей компании ООО «Тихая роща», - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.